معروف: التوافُق مع جمعية أصحاب المخابز على إبقاء نفس سعر ربطة الخبز مع تخفيف وزنها

غزة/ سما /

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، إن جهودًا تبذل من وزارة المالية للحفاظ على موعد صرف الراتب بما لا يتجاوز شهر عن الراتب الذي يسبقه وهذا الأمر منذ شهور.

وأضاف سلامة، اليوم الأحد، لإذاعة زمن أن: هناك جهود لتحسين نسبة الراتب ولكن هذا يتعلق بالمنحة الخاصة بالموظفين، مشيراً إلى أن الأمور ستكون صعبة فيما يتعلق بزيادة نسبة الراتب طالما لك يكن هناك حل في موضوع منحة الموظفين

وأشارإلى أنه من المفترض أن يتم صرف رواتب الموظفين مطلع الأسبوع المقبل وتحسين النسبة مرهون بدخول المنحة وتأكد وصولها لقطاع غزة.

فيما يتعلق بالبضائع التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم فالحكومة في الضفة من تحصل على الضرائب والجمارك ومعبر رفح لا تتجاوز قيمة ما يدخل عبره 10% من السلع الداخلة لغزة، مضيفاً: عملياً الكم الأكبر من كافة السلع يدخل عبر معبر كرم أبو سالم ووزارة المالية بغزة لا تستفيد فعلياً من ضرائب ورسوم جمركية لهذه البضائع.

وقال إن: وزارة الاقتصاد بغزة قامت بإعفاء 16 سلعة بشكل كامل من الرسوم الجمركية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن عملية ضبط الأسعار يجب أن تكون بشيء من المنطقية والمؤسسة الحكومية في غزة تجتهد من أجل تحسين الوضع الاقتصادي.

وتابع: نتابع بشكل دائم مع التجار حتى لا يكون هناك استغلال لهذا الغلاء والارتفاع غير المبرر ، مضيفاً: نسعى جاهدين بقدر الاستطاع للحد من الاستغلال والتوافق مع بعض الجهات الاقتصادية فيما يخص الوصول إلى صيغة مناسبة لا يخسر فيها التاجر والمواطن.

وأفاد أنه حتى اللحظة لا معلومات لدي حول الوضع الذي يمكن أن يحدث فيما يتعلق بارتفاع أسعار الوقود ولكن حسب الارتفاع في النفط بالعالم من الطبيعي أن يكون هناك ارتفاع بالمحروقات.

وأكد أنه تم التوافُق مع جمعية أصحاب المخابز على إبقاء نفس سعر ربطة الخبز مع تخفيف وزنها بحوالي 200 غرام وهذه الصيغة المُتوافق عليها.

وحول ايقاف الباصات قال ان: هناك استياء من بعض الموظفين ولكن هناك استحسان بقرار وقف الحافلات من غالبية الموظفين الذين يرتادون الحافلات.

وأوضح أنه في ضوء الشكاوى وبعض الإشكالات الإدارية فيما يتعلق بموضوع الحافلات وفي ضوء القراءة لموجة رابعة من (كورونا) كان القرار بإيقاف الحافلات واستثناء ذلك للوزارات الهامة مثل الصحة والتعليم والعاملين في هيئة المعابر .

وأكد أن الموظف سيتقاضى بدل المواصلات بنسبة 100% بخلاف الراتب الشهري.