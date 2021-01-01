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حزب "راعم" ينفي أي علاقة له مع حركة حماس أو إرسال الأموال لغزة

الأحد 31 أكتوبر 2021 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب "راعم" ينفي أي علاقة له مع حركة حماس أو إرسال الأموال لغزة



القدس المحتلة / سما /

هاجم عضو الكنيست رئيس حزب "راعم" منصور عباس رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد اتهامات له بالعلاقة مع حركة حماس.

 
وفي تعقيب له على تحقيق أيالا حسون في القناة 13 العبرية حول العلاقة مع حماس، قال عباس: "لا علاقة بيننا وبين حركة حماس وموضوع تحويل الأموال، نحن لا نقوم بتحويل الأموال وحقائب بالدولار، ونتنياهو من قام بتحويل النقود".
 
وأضاف: "ليس من العدل أن نتنياهو وبعض أعضاء الليكود يوجهون اتهامات كاذبة، إنه يريد تشويه سمعتنا والتشكيك في راعم، واستطيع أن أروي كل القصص عن العلاقة والحوار معه.
 
وتابع: "لم أتحدث عن هذه القضايا إلا بعد هجوم نتنياهو والليكود علينا، وإذا كانوا يريدون الاستمرار على هذا الخط فسأقول الحقيقة".
 
وأردف قائلا: "نريد إقرار الميزانية، لأنه لا يكفي للحكومة أن توافق على الخطط الخمسية يجب أن يوافق الكنيست على الميزانية".

وكانت المذيعة في القناة 13 العبرية أيالا حسون زعمت أن عضو حزب راعم راضي عيسى من سكان كفر قاسم يدير جمعية تتبع للحزب ولديه علاقات مع ناشط بارز في حركة حماس، ويرسل الأموال إلى قطاع غزة، لكنه أوضح أن ذلك كان لصالح الأرامل والأيتام.

 
وعلق مصدر في التحالف الحكومي على الاتهامات لراعم وقال إن الأمور ليست صحيحة بل واتهم نتنياهو بـ "الوقاحة التي لا توصف".

وقال المصدر ذاته لموقع سروجيم: "لن يذهب شيكل واحد من ميزانية الدولة للأيتام والأرامل في غزة".

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