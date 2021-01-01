العماوي يحدد هدف "الحوانين" بالموسم الجديد

غزة / سما /

أكد محمد العماوي مدرب فريق بيت حانون الرياضي, أن استعدادات فريقه للموسم الكروي الجديد, تسير بالشكل المطلوب.

وتنطلق منافسات الموسم الكروي الجديد 2021-2022 في المحافظات الجنوبية, يوم الرابع من شهر ديسمبر القادم.

وقال العماوي في تصريحات صحفية, إن الفريق يطمح للتواجد بين الأندية الأربعة الكبار في دوري الدرجة الممتازة.

وأوضح أن الفريق استفاد من درس الموسم الماضي, الذي حلّ فيه ثامنا بجدول الترتيب, وسيعمل على ترتيب أوراقه قبل انطلاق الموسم القادم.

وبيّن أن النادي جاهز لانطلاق الدوري الممتاز, خاصة أنه حافظ على أغلب ركائزه الأساسية, بجانب ضم 8 لاعبين جدد.

يشار إلى أن بيت حانون الرياضي سيلعب ثالث مواسمه في دوري الدرجة الممتازة, بعدما جاء رابعا وثامنا في أول موسمين على التوالي.