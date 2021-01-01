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سقوط بالونات تحمل صورا لأسير فلسطيني مضرب عن الطعام في قاعدة للجيش الاسرائيلي

الأحد 31 أكتوبر 2021 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
سقوط بالونات تحمل صورا لأسير فلسطيني مضرب عن الطعام في قاعدة للجيش الاسرائيلي



القدس المحتلة/سما/

نشر المعلق العسكري للقناة العبرية الـ12، صباح اليوم الأحد، صورة لبالون وعليها غلاف لأسير فلسطيني مضرب عن الطعام ـ لم يسمه ـ سقطت في قاعدة عسكرية إسرائيلية في منطقة غلاف غزة.


وقال شاي ليفي "بالونات أطلقت من غزة متصل بها صورة لأسير أمني مضرب عن الطعام سقطت في قاعدة للجيش في المنطقة.


وفي السياق نفسه، يواصل 7 أسرى في السجون الإسرائيلية إضرابهم المفتوح عن الطعام، تعبيرا عن رفضهم للاعتقال الإداري، أقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ 109 أيام.

وفي وقت سابق قال حسن عبد ربه، الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسير الفسفوس الذي يقبع في مستشفى برزلاي الإسرائيلي، تتفاقم حالته سوءا، وتفعيل أمر الاعتقال الإداري له، مجددا، يعني اتخاذ قرار إعدام بطيء، وهو ما يشكل خطورة على حياته.

وذكر حسن عبد ربه أن هناك احتمال وفاة أحد الأسرى المضربين عن الطعام يزداد، خاصة في ظل الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحقهم.

#الاسرى الفلسطينيين #قاعدة عسكرية اسرائيلية

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