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5 وفيات و237 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الأحد 31 أكتوبر 2021 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 وفيات و237 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 5 وفيات و237 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 9، بيت لحم 19، أريحا والأغوار 8، جنين 19، ضواحي القدس 3، الخليل 20، رام الله والبيرة 18، طولكرم 4، نابلس 9، قلقيلية 1، سلفيت 0، قطاع غزة 125".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 6، بيت لحم 8، أريحا والأغوار 5، جنين 23، ضواحي القدس 5، الخليل 28، رام الله والبيرة 19، طولكرم 6، نابلس 11، قلقيلية 4، سلفيت 3، قطاع غزة 254".

وسجلت 3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالتان في جنين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 95 مريضاً، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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