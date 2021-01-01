الدفاع المدني بغزة يؤكد جهوزيته الكاملة لموسم الشتاء

غزة / سما /

أكد العقيد رائد الدهشان المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، أن جهاز الدفاع المدني على جهوزية كاملة لاستقبال فصل الشتاء، ونأمل من المواطنين الالتزام بتعليماتنا وتوصياتنا.

وقال الدهشان إن طواقم الدفاع المدني جاهزة على مدار الساعة للتواصل مع المواطنين ونتحرك للأماكن التي تحدث فيها الإشكاليات.

وأضاف: "نراهن على وعي المواطنين في التعامل مع الأحداث فور وقوعها وندعوهم للإبلاغ عن المعلومة في الوقت المناسب".

وطالب الدهشان "برفع الحظر عن إدخال سيارات الدفاع المدني والمعدات الخاصة بالجهاز لقطاع غزة حتى يتسنى للطواقم التعامل مع الأحداث فور وقوعها للحفاظ على أرواح المواطنين".