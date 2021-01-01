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"كورونا" عالميا: 5 ملايين و12 ألف وفاة و247 مليونا و224 ألف إصابة

الأحد 31 أكتوبر 2021 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كورونا" عالميا: 5 ملايين و12 ألف وفاة و247 مليونا و224 ألف إصابة



وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين وأكثر من 12 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 247 مليونا وما يزيد على 224 ألف إصابة، تعافى منهم 223 مليونا واكثر من 924 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 383 ألف و293 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6,003 حالات وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت يوم أمس السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (1,160 وفاة)، وأوكرانيا (541 وفاة)، والهند (446 وفاة)، والفلبين (423 وفاة)، ورومانيا (395 وفاة).

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: بريطانيا (41,278 إصابة)، وروسيا (40,251 إصابة)، وأميركا (26,787 إصابة)، وأوكرانيا (26,198 إصابة)، وتركيا (23,096 إصابة).

ولا تزال اميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (766,117 وفاة)، والبرازيل (607,764 وفاة)، والهند (458,219 وفاة)، والمكسيك (288,276 وفاة)، وروسيا (238,538 وفاة).

وبينت أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (46,799,970 إصابة)، والهند (34,273,300 إصابة)، والبرازيل (21,804,094 إصابة)، وبريطانيا (9,019,962 إصابة)، وروسيا (8,513,790 إصابة).

#فيروس كورونا

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