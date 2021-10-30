  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

إعلامي يفجر "مفاجأة" حول عمل ابنة جورج قرداحي

الأحد 31 أكتوبر 2021 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعلامي يفجر "مفاجأة" حول عمل ابنة جورج قرداحي



الرياض/سما/

كشف الإعلامي، عبد الجليل السعيد، بقناة "24 السعودية"، أن باتريسيا، ابنة وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، ما زالت تعمل في قناة "MBC"، بالرغم من الجدل الحاصل نتيجة تصريحات والدها.


وعلى حسابه في "تويتر"، قال عبد الجليل السعيد: "ابنة جورج قرادحي باتريسيا تعمل في قناة "mbc" حتى الآن، ولها منصب رفيع في "mbc Academy".


ومن ثم طالب الإعلامي بطرد ابنة قرداحي من القناة العائدة للسعوديين، على خلفية تصريحات والدها حول حرب اليمن، المسيئة للسعودية.

#جورج قرداحي #باتريسيا #لبنان #السعودية #mbc

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: صاروخ سوري وصل تل أبيب يُشعل رأس قائد القوات الجوية الإسرائيلية شيبا

قيادي بفتح: لم تدخل الخزينة دولار واحد والانهيار قريب..هل يتم تجهيز البديل للرئيس عباس؟

التنمية الاجتماعية تتحدث عن آخر مستجدات صرف مستحقات الشؤون

الجهاد الإسلامي تكشف تفاصيل اجتماع وفدها برئاسة النخالة مع وزير المخابرات المصرية

خبير مالي يكشف تأثير انخفاض سعر صرف الدولار على الاقتصاد الفلسطيني

إستمرار انخفاض سعر صرف الدولار

أول ظهور علني لقائد طالبان هبة الله أخوند زاده

الأخبار الرئيسية

5 وفيات و237 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الجهاد الاسلامي : تسهيلات مصرية كبيرة لغزة ...

بينيت : لا يمكن إقامة دولة فلسطينية والفلسطينيون "مجرد موضوع آخر" بالمحادثات مع قادة عرب

غانتس يصدر تعليمات لحزمة ثانية من التسهيلات للفلسطينيين وهي كالتالي ..

ششش

قناة عبرية: صاروخ سوري وصل تل أبيب يُشعل رأس قائد القوات الجوية الإسرائيلية شيبا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية