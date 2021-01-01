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ارتفاع في أسعار الوقود فجر غد الإثنين

الأحد 31 أكتوبر 2021 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع في أسعار الوقود فجر غد الإثنين



القدس المحتلة / سما /

ترتفع أسعار الوقود في اسرائيل، فجر يوم غد الإثنين الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، إثر ارتفاع أسعار النفط والوقود في الأسواق العالمية.

وسيبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 6.62 شيكل، وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة لقاء كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

وجاء الارتفاع الجديد في أسعار الوقود بعد أن ارتفعت الأسعار في العالم واسرائيل مرات عدة، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 وانخفض لمرة واحدة 5 أغورات قبل الشهر الماضي.

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