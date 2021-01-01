الرئيس يبدأ غدا زيارة رسمية الى ايطاليا

رام الله / سما /

يبدأ الرئيس محمود عباس زيارة رسمية الى ايطاليا غدا، تستمر اربعة ايام لبحث اخر التطورات السياسية.

وقالت سفيرة فلسطين لدى ايطاليا عبير عودة ان الرئيس سيلتقي يوم بعد غد الثلاثاء، الرئيس الايطالي فيما سيلتقي رئيس الوزراء الايطالي الاربعاء المقبل، كما سيجتمع مع قداسة البابا في الرابع من الشهر القادم.

واضافت عودة في حديث لاذاعة صوت فلسطين، ان سلسلة هذه اللقاءات ستبحث الانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية خاصة في مدينة القدس المحلتة من تهجير قسري وتوسع استيطاني متصاعد واعتداءات المستوطنين، اضافة الى ممارسات حكومة الاحتلال القمعية ضد الشعب الفلسطيني.