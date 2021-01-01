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رسمياً.. برشلونة يكشف حالة أجويرو وبيكيه بعد الإصابة

الأحد 31 أكتوبر 2021 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. برشلونة يكشف حالة أجويرو وبيكيه بعد الإصابة



وكالات / سما /

زاد المدافع الإسباني جيرارد بيكيه من أوجاع برشلونة بعدما تعرض لإصابة في مباراة ديبورتيفو ألافيس، لينضم لقائمة طويلة من المصابين في النادي الكتالوني.

وعرفت مباراة البارسا وألافيس والتي أقيمت في ملعب الكامب نو، مساء السبت، إصابة بيكيه وزميله الجديد سيرجيو أجويرو، في اللقاء الذي عرف تعادل البلوجرانا بهدف لمثله.

وأعلن برشلونة في بيان رسمي عن حالة الثنائي بعد تعرضهما للإصابة في اللقاء، وبعد تحدث تقارير صحفية حول نقل أجويرو للمستشفى في سيارة إسعاف.

وقال النادي الكتالوني بخصوص اجويرو أنه عانى من بعض المشاكل التنفسية ونقل بالفعل للمستشفى للخضوع لفحوصات على قلبه، حيث يعاني من عدم انتظام في ضربات القلب.

وبخصوص بيكيه، أكد بيان برشلونة أن المدافع يعاني من حمل عضلي زائد في الساق اليمنى، على أن يخضع جيرارد لمزيد من الفحوصات الطبية في الساعات المقبلة للوقوف على الإصابة بشكل دقيق.

من جهتها أفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن هناك شكوك حول تواجد بيكيه في رحلة كييف، للمشاركة مع الفريق في مواجهة دينامو بالأراضي الأوكرانية في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري ابطال أوروبا.

#برشلونة #أجويرو #بيكيه #ديبورتيفو ألافيس

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