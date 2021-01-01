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فيديو.. برشلونة يواصل الترنح بتعثر جديد أمام ألافيس

الأحد 31 أكتوبر 2021 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يواصل الترنح بتعثر جديد أمام ألافيس



وكالات / سما /

واصل برشلونة الترنح في مسابقة الدوري الإسباني، واستمر في غيابه عن سكة الانتصارات، بتعثره أمام ديبورتيفو ألافيس، مساء السبت، في ملعبه ووسط جماهيره بالكامب نو.

واستقبل البارسا ضيفه ألافيس، في الأسبوع الثاني عشر من الليجا، في أول لقاء بعد إقالة الهولندي رونالد كومان، وتحت إمرة المدرب المؤقت سيرجي بارخوان.

انتهى الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بين الفريقين رغم تعدد المحاولات من كلا الجانبين، ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية الفترة الأولى كما بدأت، بلا أهداف.

وعقب الاستراحة، كشر الهولندي ممفيس ديباي عن أنيابه، وسجل هدفاً بتسديدة رائعة سكنت شباك ألافيس عند الدقيقة 49، هدف استفز الضيوف وجعلهم يشنوا هجمة سريعة انتهت في شباك تير شتيجن.

ولم تمر سوى 3 دقائق فقط على هدف التقدم للبارسا، حتى نجح ألافيس في تدوين هدف التعادل مستغلاً حالة الدفاع السيئة للفريق الكتالوني.

وعرفت المباراة إصابة الثنائي سيرجيو أجويرو وجيرارد بيكيه، حيث ذهب الأول إلى المستشفى بسبب عدم انتظام ضربات القلب، بينما عانى قلب الدفاع من إصابة على مستوى القدم.

وفي ضوء التعادل يرتفع رصيد برشلونة للنقطة 16 في المركز التاسع بالجدول، قبل فالنسيا العاشر بفارق الأهداف فقط، بينما وصل ألافيس للنقطة العاشرة في المركز السادس عشر.

#برشلونة #ألافيس #الدوري الاسباني

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