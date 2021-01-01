مواجهات قوية في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

وكالات / سما /

أسفرت قرعة ربع نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، عن أكثر من مواجهة قوية بين الأندية.

وجاءت المواجهة الأصعب من نصيب ليفربول، الذي اصطدم بليستر سيتي، بالإضافة إلى ديربي "لندني" بين توتنهام ووست هام يونايتد.

وتنتظر تشيلسي موقعة سهلة نسبيا أمام برينتفورد، وكذلك أرسنال الذي سيلعب مع سندرلاند، أحد أندية (الدرجة الثانية).

وذكر الموقع الرسمي للبطولة، أن المباريات ستلعب في الأسبوع الذي يبدأ في 20 ديسمبر المقبل.

وكان برينتفورد قد تفوق على ستوك سيتي في ثمن النهائي، بينما تغلب وست هام على مانشستر سيتي، وليستر سيتي على برايتون، وتوتنهام على بيرنلي.

وعبر ليفربول إلى هذا الدور من بوابة بريستون نورث، فيما تفوق سندرلاند على كوينز بارك رينجرز، وأرسنال على ليدز يونايتد، وتشيلسي على ساوثهامبتون.