هل سنشهد اليوم انخفاضا على اسعار الدجاج وماذا بالنسبة للفواكه؟ وزير الزراعة يجيب ..

رام الله / سما /

قال وزير الزراعية رياض العطاري ان اسعار الدجاج ستشهد اليوم الأحد، انخفاضا فيما اسعار الخضروات لن تشهد ارتفاعا نظرا لتوفرها بكميات جيدة في السوق.

وأضاف العطاري لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم: "أبلغتنا الجهات المعنية بأن سعر كيلو الدجاج سيصل إلى 10 شواقل، وهذا سعر عادل، وعلى المزارع سيكون ما بين 8 إلى 8.5 شيكل، وهذا هامش ربح عادل جدًا".

واضاف العطاري، ان اسعار الفواكه سيطرأ عليها ارتفاع بسبب ان غالبيتها مستوردة من الخارج.

واوضح ان اسعار المنتجات في الاسواق مستقرة، ولا يمكن الحديث عن قفزة كبيرة في اسعار السلع.

ودعا الى عدم التعاطي مع الحجم الكبير من الاشاعات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي من شأنها إحداث بلبلة بين المواطنين.