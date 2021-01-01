الصحة الإسرائيلية: 224 إصابة بكورونا وتواصل التحضيرات لتطعيم الأطفال

القدس المحتلة / سما /

شخصت 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اسرائيل، أمس السبت، في مؤشر لاستمرار تراجع الإصابات والحالات الخطيرة، في وقت تتواصل التحضيرات من أجل الشروع في حملة تطعيم الأطفال من جيل 5 سنوات حتى جيل 11 عاما، ضد فيروس كورونا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، تم، أمس السبت، أخذ 35596 ألف عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 224 منها موجبة، ليبلغ إجمالي الإصابات النشطة 8526 إصابة نشطة، علما أن العدد التراكمي للمصابين بلغ 1327306.

ويرقد في مستشفيات البلاد 223 مصابا بحالة خطيرة بينهم 133 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد الوفيات 8085، منذ تفشي الفيروس في آذار/مارس 20202.

وتأتي هذه الإحصاءات، فيما تواصل وزارة الصحة التحضيرات من أجل تطعيم الأطفال من جيل 5 سنوات حتى جيل 11 عاما ضد فيروس كورونا، حيث يرجح أن يتم البدء في حملة التطعيم في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وبعد أن صادقت اللجنة الاستشارية لإدارة الغذاء والدواء الأميركية "FDA"، على لقاح فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، تتواصل المشاورات لدى الطواقم الطبية والمهنية في وزارة الصحة الإسرائيلية التي من المتوقع أن تصدر وتوصياتها النهائية بشأن تطعيم الأطفال يوم الخميس المقبل.

وأكد منسق مواجهة فيروس كورونا في الحكومة الإسرائيلية، البروفيسور سلمان زرقا، أنه "بحلول النصف الثاني من شهر تشرين الثاني /نوفمبر، ستكون الطواقم الصحية في البلاد قادرة على البدء في تطعيم الأطفال".

بدروه، أوضح مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، بروفيسور نحمان أش، في حديث للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أن وزارة الصحة تقوم بتحليل وبحث المعطيات بشأن العدوى والإصابة في البلاد.

وأضاف مدير عام وزارة الصحة "الجمهور في البلاد سيشعر أن قرار تطعيم الأطفال اتخذ بشكل مهني ومدروس وليس بشكل عفوي، وعليه، الغالبية العظمى سيطعمون أولادهم الأطفال، لكن سيستغرق ذلك وقتا".