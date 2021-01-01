الصحة بغزة: 3 حالات وفاة و125 إصابة بفيروس كورونا

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 3 حالات وفاة و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 620 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 254 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 183613 إصابة بينها 3930 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 178112 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1571.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 134 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 89.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 768590 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 475054 شخصًا.