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بينيت : لا يمكن إقامة دولة فلسطينية ولا يمكن الذهاب للسلام الآن

الأحد 31 أكتوبر 2021 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت : لا يمكن إقامة دولة فلسطينية ولا يمكن الذهاب للسلام الآن



القدس المحتلة / سما /

 قال نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن حكومته تعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية “وأن إنشاء كيانات شبيهة بالدولة لا ينجح كما أنه لا يوجد زعيم واحد مهم في المنطقة يعتقد أنه من الممكن أن نذهب حاليًا إلى عملية تفاوض للسلام”.

وادعى بينيت في مقابلة مع صحيفة التايمز- نشر موقع واي نت العبري مقتطفات منها- “أن حكومته لديها مصلحة في أن يتم ترجمة السلام مع الأردن ومصر لصالح الشعوب حتى يشعروا بثمار السلام”.

وأشار إلى أن السلام الآن مع تلك الدول بقي على المستويين السياسي والدبلوماسي ولم يصل للشعوب.

وبشأن الملف النووي الإيراني، قال بينيت إن إسرائيل في حرب باردة مع إيران وأنها ستفعل كل ما يلزم لتحييد تهديد نظامها.

"القدس

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