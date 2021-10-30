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اليويتوبر "أبو فلة" يجمع مليون دولار في 28 ساعة لدعم آلاف الأسر اللاجئة ويبكي متأثرا (فيديو)

الأحد 31 أكتوبر 2021 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليويتوبر "أبو فلة" يجمع مليون دولار في 28 ساعة لدعم آلاف الأسر اللاجئة ويبكي متأثرا (فيديو)



الكويت/سما/

أعلن اليوتيوبر الكويتي الشهير بـ"أبو فلة"، عن جمع مليون دولار أمريكي، سيتم توجيهها لدعم أكثر من 5 آلاف أسرة لاجئة، بحملة كان قد أطلقها لهذا الغرض.


وعلى حسابه في "تويتر"، قال أبو فلة: "الحمد لله دائما وابدا، شكرا لكل شخص دعم البث من دعاء أو نشر أو تبرع، ربي يجعلها بميزان حسناتنا أجمعين.. الحمد لله جبنا المليون".

وكانت هذه الحملة قد تلقت إشادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بالوطن العربي، خاصة بعد تحقيق هدفها في جمع المبلغ الذي لم يستغرق سوى 28 ساعة فقط، حيث كان قد أوضح قائلا: "بمناسبة وصولي الـ20 مليون (متابع)، قررت نسوي حملة متابعين أبو فلة لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة خلال فصل الشتاء..نجمع مبلغ 1 مليون دولار ببث مباشر على قناتي باليوتيوب غدا يوم الجمعة ساعة 8 مساء..أدري المبلغ جد كبير.. بس بإذن الله قادرين عليه. وتذكر..الدال على الخير كفاعله".

وأعرب العديد من المشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمهم لأبو فلة وثنيهم لهذا التصرف "الإنساني" من قبله.

#أبو فلة #يوتيوبر شهير #الكويت

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