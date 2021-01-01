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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 31 أكتوبر 2021 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (القدس، الأيام، الحياة الجديدة) الصادرة اليوم الأحد، على صدر صفحاتها الأولى، البدء بجولة خارجية لتدويل قضية الأسرى، بتعليمات من الرئيس محمود عباس.

كما تناولت المواجهات التي اندلعت في باب الزاوية، وإغلاق الحرم الإبراهيمي، واقتحام المستوطنين البلدة القديمة بالخليل.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الخليل: اصابات بمواجهات مع الاحتلال ومستوطنين يعتدون على المواطنين في البلدة القديمة

- بتعليمات من الرئيس.. أبو بكر يبدأ جولة خارجية لتدويل قضية الأٍسرى وسبعة معتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام ووقفتان في جنين وحيفا إسنادا لهم

- "الاقتصاد": كيلوغرام الدجاج بـ15 شيقلا وقائمة سعر استرشادي للسلع الأساسية الأسبوع الجاري

- عثمان: الاتحاد الأوروبي سيصرف قريبا جزءا من التعهدات المالية لدولة فلسطين

"الأيام":

- الحكومة تشكل "خلية أزمة" لضبط الأسعار وتتوعد المتلاعبين بفرض "أقصى العقوبات"

- الاحتلال يغلق "الإبراهيمي" أمام المواطنين لتسهيل اقتحام عشرات آلاف المستوطنين

- الاتحاد الأوروبي سيصرف خلال أسابيع جزءا من التعهدات المالية

- سبعة أسرى يواصلون إضرابهم وسط تحذيرات من خطورة أوضاعهم الصحية

- "كورونا": 7 وفيات و210 اصابات جديدة

"القدس":

- الخطر يهدد حياة المعتقلين المضربين ووقفتا إسناد في جنين وحيفا وأبو بكر يبدأ جولة تاريخية لتدويل قضية الأسرى بتعليمات من الرئيس

- اصابات في "باب الزاوية" وإغلاق الحرم الإبراهيمي ومستوطنون يقتحمون البلدة القديمة بالخليل ويعتدون على المواطنين

- 7 وفيات و210 اصابات جديدة بكورونا في غزة والضفة

- الرئيس يجدد حالة الطوارئ لـ30 يوما

#الصحف الفلسطينية

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