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الإحصاء: ارتفاع أسعار المنتج خلال أيلول المنصرم

الأحد 31 أكتوبر 2021 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: ارتفاع أسعار المنتج خلال أيلول المنصرم



رام الله / سما /

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعا نسبته 0.97% خلال شهر أيلول المنصرم، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغ الرقم القياسي العام 100.98، مقارنة ﺒ 100.00 خلال شهر آب (سنة الأساس 2019=100).

وأوضح "الإحصاء" في تقرير صدر عنه، اليوم الأحد، بهذا الخصوص، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعا نسبته 1.08%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا 100.49 خلال الشهر المرصود، مقارنة ﺒ99.42 خلال شهر آب (سنة الأساس 2019=100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعا طفيفا نسبته 0.05%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 105.54 خلال شهر أيلول، مقارنة بـ105.49 خلال شهر آب (سنة الأساس 2019=100).

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعا نسبته 4.14%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 9.55%، نتج هذا الارتفاع عن ارتفاع أسعار معظم أصناف الخضروات الطازجة حيث بلغ متوسط سعر الزهرة 2.00 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الملفوف الأبيض 2.04 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البندورة بيوت بلاستيكية 2.74 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الكوسا 3.04 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فلفل أخضر حلو 1.92 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فاصولياء خضراء 3.50 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البامية 10.53 شيقل/كغم، كما ارتفعت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 1.32%، حيث بلغ متوسط سعر الافوكادو 4.67 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البرتقال 2.26 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الجوافة 4.23 شيقل/كغم. وارتفعت أسعار السلع ضمن نشاط الانتاج الحيواني بنسبة 1.12%، حيث بلغ متوسط سعر دجاج لاحم حي كبير 8.78 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البيض الطازج 12.00 شيقل/2كغم.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعا نسبته 0.47%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار صناعة تجهيز وحفظ الفواكه والخضروات بنسبة 3.19%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 1.57%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 1.44%، وأسعار صناعة الملابس بنسبة 1.34%، وأسعار صناعة الورق ومنتجات الورق بنسبة 0.76%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة الحديد والصلب الأساسية بمقدار 0.93%، وأسعار صناعة تجهيز وحفظ اللحوم بمقدار 0.92%، وأسعار صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين، عدا صناعة الأثاث، وصناعة الأصناف المنتجة من القش، ومواد الظفر بمقدار 0.62%.

وشهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقرارا خلال شهر أيلول 2021، حيث استقر الرقم القياسي عند 98.55 والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

في حين سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضا مقداره 5.23%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضا مقداره 3.33%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

#الإحصاء الفلسطيني #أسعار المنتج

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