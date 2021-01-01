غانتس يصدر تعليمات لحزمة ثانية من التسهيلات للفلسطينيين وهي كالتالي ..

القدس المحتلة / سما /
ذكرت القناة 12 العبرية اليوم الاحد ان وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس أصدر تعليمات لحزمة ثانية من التسهيلات للفلسطينيين، لتنفيذ قضايا اقتصادية جدية منها:
- خطة بناء جديدة للفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج".
- زيادة كبيرة في عدد تصاريح العمل وتوسعتها في قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات.
- رفع عدد طلبات لم الشمل للفلسطينيين إلى جانب الـ 4000 آلاف السابقة.
- ترخيص المزيد من محطات البنزين في الضفة الغربية.
- تنفيذ نموذج تجريبي لضريبة القيمة المضافة الرقمية مما سيساهم في أرباح السلطة الفلسطينية.
- تشكيل لجنة لدراسة السماح للسائحين الفلسطينيين بالدخول للداخل.