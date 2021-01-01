  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غانتس يصدر تعليمات لحزمة ثانية من التسهيلات للفلسطينيين وهي كالتالي ..

الأحد 31 أكتوبر 2021 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يصدر تعليمات لحزمة ثانية من التسهيلات للفلسطينيين وهي كالتالي ..



القدس المحتلة / سما /

ذكرت  القناة 12 العبرية اليوم الاحد ان وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس أصدر تعليمات لحزمة ثانية من التسهيلات للفلسطينيين، لتنفيذ قضايا اقتصادية جدية منها:
- خطة بناء جديدة للفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج".
- زيادة كبيرة في عدد تصاريح العمل وتوسعتها في قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات.
- رفع عدد طلبات لم الشمل للفلسطينيين إلى جانب الـ 4000 آلاف السابقة.
- ترخيص المزيد من محطات البنزين في الضفة الغربية.
- تنفيذ نموذج تجريبي لضريبة القيمة المضافة الرقمية مما سيساهم في أرباح السلطة الفلسطينية.
- تشكيل لجنة لدراسة السماح للسائحين الفلسطينيين بالدخول للداخل.

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بفتح: لم تدخل الخزينة دولار واحد والانهيار قريب..هل يتم تجهيز البديل للرئيس عباس؟

ضجة في "إسرائيل" بسبب معنى التسمية الجديدة لفيسبوك بالعبرية!

قناة عبرية: صاروخ سوري وصل تل أبيب يُشعل رأس قائد القوات الجوية الإسرائيلية شيبا

التنمية الاجتماعية تتحدث عن آخر مستجدات صرف مستحقات الشؤون

خبير مالي يكشف تأثير انخفاض سعر صرف الدولار على الاقتصاد الفلسطيني

الاتحاد الأوروبي: مساهمتنا لدعم السلطة الفلسطينية ستكون قبل نهاية العام

فلسطين تستعد لافتتاح أكبر لوحة فسيفساء في العالم (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

ششش

قناة عبرية: صاروخ سوري وصل تل أبيب يُشعل رأس قائد القوات الجوية الإسرائيلية شيبا

الجهاد الإسلامي تكشف تفاصيل اجتماع وفدها برئاسة النخالة مع وزير المخابرات المصرية

بعد زيارة نفتالي بينت.. روسيا تنوي إجراء مباحثات مع قيادة السلطة الفلسطينية

بن فرحان

السعودية تكشف عن سير محادثاتها مع إيران.. وأصول الأزمة مع لبنان.. ما علاقة حزب الله؟

ماجد فرج

"ج.بوست" تتسائل: "هل السلطة الفلسطينية والإمارات على طريق المصالحة؟!"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية