  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق

الأحد 31 أكتوبر 2021 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق



رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن تسود اليوم الأحد أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ويتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ،الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة، يكون الجو باردا نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بفتح: لم تدخل الخزينة دولار واحد والانهيار قريب..هل يتم تجهيز البديل للرئيس عباس؟

ضجة في "إسرائيل" بسبب معنى التسمية الجديدة لفيسبوك بالعبرية!

قناة عبرية: صاروخ سوري وصل تل أبيب يُشعل رأس قائد القوات الجوية الإسرائيلية شيبا

التنمية الاجتماعية تتحدث عن آخر مستجدات صرف مستحقات الشؤون

خبير مالي يكشف تأثير انخفاض سعر صرف الدولار على الاقتصاد الفلسطيني

الاتحاد الأوروبي: مساهمتنا لدعم السلطة الفلسطينية ستكون قبل نهاية العام

فلسطين تستعد لافتتاح أكبر لوحة فسيفساء في العالم (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

غانتس يصدر تعليمات لحزمة ثانية من التسهيلات للفلسطينيين وهي كالتالي ..

ششش

قناة عبرية: صاروخ سوري وصل تل أبيب يُشعل رأس قائد القوات الجوية الإسرائيلية شيبا

الجهاد الإسلامي تكشف تفاصيل اجتماع وفدها برئاسة النخالة مع وزير المخابرات المصرية

بعد زيارة نفتالي بينت.. روسيا تنوي إجراء مباحثات مع قيادة السلطة الفلسطينية

بن فرحان

السعودية تكشف عن سير محادثاتها مع إيران.. وأصول الأزمة مع لبنان.. ما علاقة حزب الله؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية