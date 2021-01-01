أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق

رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن تسود اليوم الأحد أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ويتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ،الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة، يكون الجو باردا نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .