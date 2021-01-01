الغرفة التجارية برام الله: لن نسمح باستغلال المواطن أو خسارة التاجر

رام الله /سما/

أكدت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، السبت، أنها لن تسمح باستغلال المواطن أو خسارة التاجر، داعية إلى بيع السلع الأساسية بناء على السعر القديم.

وقالت الغرفة التجارية عبر فيسبوك : “تجارنا البواسل، معا فالنحافظ على استقرار اسعار السلع الأساسية التي يجب أن تباع على السعر القديم دون مغالاه”.

وأضافت : “نناشد انفسنا ونناشدكم على أن السلع الاساسية المعروضة حاليا يجب ان تباع بالسعر القديم”.

وأشارت إلى أنها “على متابعة يومية مع الأسواق العالمية والمحلية وتتابع تذبذب منحى أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية عالميا، وعلى اتصال دائم مع جميع المؤسسات من وزارة الاقصاد ووزارة الزراعة ونعلم أن تكاليف الشحن ارتفعت أكثر من الضعف، وان هامش الربح للتاجر اصبح بسيطا”.

وتابعت : “بناء عليه، فإنه سيكون في الأيام القادمة متابعات حثيثة مع كافة الاطراف لنضمن دوران العجلة للتاجر ونضمن حماية المواطن والمستهلك”.

وختمت : “بهذا نناشدكم ان نتكاتف جميعا تجار، مستوردين، مواطنين، ومؤسسات؛ من أجل توزيع الحمل على الجميع”، مجددة التأكيد أنها لن تسمح باستغلال المواطن أو خسارة التاجر.