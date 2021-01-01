  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الرئيس الصيني يستنكر "تسييس" تتبع أصول كورونا

السبت 30 أكتوبر 2021 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الصيني يستنكر "تسييس" تتبع أصول كورونا



بكين /سما/ (شينخوا)

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم السبت إن الوصم بفيروس كورونا وتسييس تتبع أصوله "يتعارضان مع روح التضامن ضد كوفيد-19".

وأوضح شي في كلمته خلال القمة الـ16 لقادة مجموعة العشرين عبر رابط فيديو، أن "التضامن والتعاون هما أقوى سلاح لمحاربة المرض"، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل بشكل متضافر لمواجهة المرض ودحره بـ"اتباع نهج قائم على العلم".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى تكثيف التعاون في مجال الوقاية والسيطرة والتشخيص والعلاج، وتعزيز التأهب لحالات الطوارئ الصحية العامة الكبرى".

وأشار الرئيس الصيني إلى أن مجموعة العشرين تضم الاقتصادات الرئيسية في العالم، وبالتالي ينبغي أن تلعب دورا رائدا في بناء التوافقات وتعبئة الموارد وتعزيز التعاون.

ويأتي تصريح شي بعد نشر تقرير لمكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية تناول تقييما لأجهزة المخابرات الأمريكية بشأن منشأ كوفيد-19.

وخلص التقييم إلى أن فيروس كورونا لم يتم تخليقه باعتباره سلاحا بيولوجيا.

#الرئيس الصيني #الصين #منشأ كورونا #فيروس كورونا #شي جين بينغ #أصول كورونا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن رسائل تهديد "جدّية" من حماس للاحتلال ..وهذا ما أبلغه القطريون للحركة

قيادي بفتح: لم تدخل الخزينة دولار واحد والانهيار قريب..هل يتم تجهيز البديل للرئيس عباس؟

ضجة في "إسرائيل" بسبب معنى التسمية الجديدة لفيسبوك بالعبرية!

التنمية الاجتماعية تتحدث عن آخر مستجدات صرف مستحقات الشؤون

تلفزيون: سفراء لبنان لدى دول مجلس التعاون الخليجي سيطردون في الساعات القادمة

خبير مالي يكشف تأثير انخفاض سعر صرف الدولار على الاقتصاد الفلسطيني

فلسطين تستعد لافتتاح أكبر لوحة فسيفساء في العالم (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

بن فرحان

السعودية تكشف عن سير محادثاتها مع إيران.. وأصول الأزمة مع لبنان.. ما علاقة حزب الله؟

ماجد فرج

"ج.بوست" تتسائل: "هل السلطة الفلسطينية والإمارات على طريق المصالحة؟!"

منظمة إسرائيلية: حكومة “بينيت لبيد” تُروج لخطة "قاتلة.. وتتجهز لضم الضفة

بينت

التحدي الأكبر الذي يواجه المجتمع الإسرائيلي: هل يملك بينيت تفسيراً لوعد بلفور غير الأبرتهايد؟

نتنياهو

حليف لنتنياهو: سنضطر قريبا إلى تبني قرار بشأن إيران وسندعم حكومة بينيت إذا قررت مهاجمتها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية