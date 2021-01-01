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الصحة الروسية لا توصي باستخدام لقاح "سبوتنيك لايت" إلا لإعادة التطعيم ضد كورونا

السبت 30 أكتوبر 2021 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الروسية لا توصي باستخدام لقاح "سبوتنيك لايت" إلا لإعادة التطعيم ضد كورونا



موسكو /سما/

أفاد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، بأن لقاح "سبوتنيك لايت" لا يجب استخدامه إلا لإعادة التطعيم ضد كورونا، مشيرا إلى ان التعديل المناسب في التوصيات الطبية سينشر اليوم السبت.

وقال موراشكو أثناء جولته إلى مقاطعة فلاديمير الروسية: "بسبب انتشار متحور "دلتا" ستنشر اليوم تعديلات على توصياتنا بشأن التطعيم، وستقضي بأن لقاح "سبوتنيك لايت" لا يمكن استخدامه إلا لإعادة التطعيم".

لا تزال الوزارة توصي باستخدام لقاح "سبوتنيك V" بجرعتين للتطعيم الأول ضد فيروس كورونا.

وأشار الوزير إلى أن عدد الملحقين من سكان المقاطعة البالغين من العمر 60 عاما صغير للغاية، قائلا: "حتى اليوم هذه هي الفئة العمرية المصابة بالعدوى بالدرجة الأولى، وتصاب بشكل خطير".

#روسيا #الصحة الروسية #لقاح سبوتنيك لايت #لقاحات كورونا

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