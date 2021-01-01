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قطر مستاءة من تصريحات "جورج قرداحي": ندعو بيروت لاتخاذ إجراءات رأب الصدع بين الأشقاء

السبت 30 أكتوبر 2021 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر مستاءة من تصريحات "جورج قرداحي": ندعو بيروت لاتخاذ إجراءات رأب الصدع بين الأشقاء



الدوحة /سما/

أعربت وزارة الخارجية القطرية عن استنكارها لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن اليمن، داعية الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ "إجراءات رأب الصدع بين الأشقاء".

وجاء في بيان الخارجية القطرية: "نعرب عن استيائنا الشديد واستنكارنا للتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني".

وأضاف البيان أن "موقف وزير الإعلام اللبناني الجديد غير مسؤول تجاه بلده وتجاه القضايا العربية على حد سواء".

ودعت الوزارة الحكومة اللبنانية "لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتهدئة الأوضاع ولرأب الصدع بين الأشقاء".

يذكر أن العديد من دول الخليج اتخذت إجراءات بحق لبنان لما اعتبرته "إساءة" و"تحيزا" بحق السعودية والإمارات، بعد التصريحات الصادرة عن قرداحي بشأن الأزمة اليمنية.

#الخارجية القطرية #قطر #لبنان #السعودية #جورج قرداحي #اليمن

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