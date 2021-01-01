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الملك سلمان: السعودية مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم

السبت 30 أكتوبر 2021 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملك سلمان: السعودية مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم



الرياض /سما/

اكد  الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، في كلمته بقمة العشرين المنعقدة في روما، أن السعودية مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم جاء هذا بحسب ما نشر موقع "جريدة العرب الدوليّة".

وأضاف، أن الدول الفقيرة تواجه صعوبات في الحصول على لقاحات كورونا، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لمواجهة تداعيات الجائحة. وقال الملك السعوديّ: «نشارك دول العالم القلق من التغير المناخي وتداعياته الاقتصادية».

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي بافتتاح قمة قادة دول مجموعة العشرين في العاصمة الإيطالية روما اليوم السبت، أن "الجائحة فرقت بيننا، وعززت أهمية التكاتف وتقوية التعاون في مجالات التطعيم، وتعزيز القدرات محليا ودوليا".

ويناقش القادة الذين التقطوا صورة تذكارية مسائل تتراوح بين مكافحة وباء كوفيد-19 وإنعاش الاقتصاد العالمي، وخصوصاً مسائل المناخ. لكن لا يعرف إن كانوا سيتمكنون من توجيه رسالة إيجابية قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف "كوب 26" في جلاسكو.

#الملك سلمان بن عبد العزيز #العاهل السعودي #السعودية

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