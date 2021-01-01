اللجنة الأولمبية تنظم فعالية يوم أكتوبر الوردي للتوعية بمرض سرطان الثدي

رام الله /سما/

نظمت اللجنة الأولمبية، اليوم السبت، فعالية يوم أكتوبر الوردي للتوعية بمرض سرطان الثدي، في سرية رام الله الأولى.

وحضر الفعالية رئيس اللجنة الأولمبية الفريق جبريل الرجوب، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزيرة الصحة مي كيلة، ورئيس بلدية مدينة رام الله موسى حديد، وبمشاركة ممثلين عن الاتحادات الرياضية والنوعية المنضوية تحت مظلة اللجنة الأولمبية، والمتعافيات من المرض وحضور عام من فئة السيدات اللواتي شاركن في أنشطة الفعالية الرياضية والترفيهية والتي تخللها حديث عن التجارب الملهمة والإرادة الصلبة في التغلب على المرض للمتعافيات.

وأكد الرجوب أن الفعالية هي رسالة وطنية من الأسرة الرياضية الفلسطينية ومنظومة اللجنة الأولمبية للمجتمع بأهمية التوعية بهذا المرض، ودعم إرادة المرضى للتغلب عليه.

ولفت إلى أن الرياضة الفلسطينية تأخذ على عاتقها الانخراط في قضايا المجتمع وهمومه، ونشر الثقافة الرياضية والقيم الأولمبية، من أجل تشكيل وعي الناس حول قيمة الرياضة ودورها في تنمية الانسان.

وأشار الرجوب إلى أن منظومة الرياضة الفلسطينية تعد أحد أدوات الرسالة الوطنية التي تعكس مرآة الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه وكافة أماكن تواجده في شقي الوطن والقدس والشتات، وتعبر دائماً عن تكاتفه وصموده أمام العالم بصورة تظهر إرادته على الحياة والازدهار والتقدم رغم كافة التحديات والمعيقات.

بدورها، أعربت غنام عن سعادتها بهذه المبادرة التوعوية بمرض سرطان الثدي، وتقدم الدعم والمؤازرة لمن يقاومن هذا المرض قائلة "نحن نستمد الأمل منكن"، موجهة التحية للحركة الأسيرة الفلسطينية.

من جهتها، قالت الكيلة: إن هذا شهر التوعية بسرطان الثدي، وانطلاقاً من شعار (فحصك الآن امان واطمئنان)، ندعو السيدات للفحص المبكر، لما له من دور كبير في الوقاية من المرض وعلاجه في وقت مبكر.

وأضافت، "نشجع جميع الفعاليات التي تدعونا للتوعية الصحية، التوعية والتثقيف الصحي يلعبان دوراً هاماً في نشر الوعي الصحي والمعلومة الصحية الصحيحة، وبالتالي يعود على المواطنين بالوقاية والصحة الأفضل".

وشكرت الفريق جبريل الرجوب على الدور الكبير الذي يوليه في مجال التشجيع على صحة أهلنا من خلال النشاطات الكثيرة التي تنظمها اللجنة الأولمبية، حيث تلعب الرياضة دوراً كبيراً في الحفاظ على صحة المواطنين ونشاطهم وحيويتهم.

وجرى خلال الفعالية إقامة منافسة ألعاب شعبية تحت إشراف اتحاد الرياضة للجميع الذي حضره غسان قطيط رئيس الاتحاد، ومنسق الأنشطة طارق شلالفة، كما قدمت فرقة الاستقلال عروض رقص تراثية على أنغام مختلف الأغاني الوطنية.