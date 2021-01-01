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إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

السبت 30 أكتوبر 2021 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الخليل



الخليل /سما/

أصيب فتى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وذكرت الوكالة الرسمية، أن مواجهات اندلعت وسط مدينة الخليل مع قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين والمحلات التجارية في باب الزاوية ما تسبب بإصابة فتى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وأضافت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغلقت الطريق المؤدي إلى السوق المركزية في باب الزاوية وسط مدينة الخليل "شارع بئر السبع"، بحجة السماح للمستوطنين بزيارة موقع أثري في الشارع، يطلقون عليه "قبر عتنائيل بن قنز" احتفالا بما يسمونه عيد "سبت سارة".

#مواجهات #قوات الاحتلال #اصابات #باب الزاوية

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