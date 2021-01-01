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لجان المقاومة: قادة الاحتلال يستخفون بكل المعايير والشرائع الدولية والاممية

السبت 30 أكتوبر 2021 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقاومة: قادة الاحتلال يستخفون بكل المعايير والشرائع الدولية والاممية



غزة /سما/

قالت لجان المقاومة في فلسطين، إن تمزيق سفير الكيان الارهابي جلعاد اردان لتقرير مجلس حقوق الانسان من على منبر الامم المتحدة يعكس صورة البلطجة والعربدة التي وصل لها قادة هذا الكيان المجرم الذي لا يقيم اي اعتبار لاي مؤسسة دولية.

وأضافت لجان المقاومة في تصريح صحفي، أن قادة الكيان الصهيوني يستخفون بكل المعايير والشرائع الدولية والاممية وعلى المجتمع الدولي صاحب المعايير المزدوجة محاسبتهم على جرائمهم ومجازرهم بحق شعبنا الفلسطيني.

وأشارت الى أن غالبية مواقف المجتمع الدولي من جرائم الكيان الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني باتت بحاجة الى مراجعة و حزم و جدية اكبر لانها تعكس عجز هذا المجتمع أمام هذه الجرائم المتواصلة امام انظار كل دول العالم.

#لجان المقاومة #مجلس حقوق الانسان

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