منظمة إسرائيلية: حكومة “بينيت لبيد” تحضر على الأرض لضم الضفة

القدس المحتلة /سما/

كشفت منظمة إسرائيلية، أن حكومة اسرائيل بقيادة "نفتالي بينيت - يائير لابيد"، تسارع في إقرار المشاريع الاستيطانية، بهدف التحضير لضم الضفة الغربية.

وكشفت حركة "السلام الان" الاسرائيلية في تقرير نشرته عبر، ملحق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن حكومة الاحتلال صادقت على إقامة 2860 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات القائمة، بالضفة المحتلة.

وأضافت أن حكومة "بينيت - لبيد" قدمت مخططات لإقامة بناء استيطاني في المنطقة المعروفة إسرائيلياً باسم "E1"، شرقي القدس المحتلة، بالإضافة لوحدات استيطانية في "جعفات هاماتوس"، التي تفصل بين القدس وبيت لحم، و9000 وحدة في مستوطنة "عطروت".

وقالت إن الاحتلال يخطط لإقامة مستوطنة جديدة، في الخليل، وبناء وحدات استيطانية في المستوطنات "المعزولة"، مثل "هار براخا" و"عاليه" وغيرها.