  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

طائرات إسرائيلية ترافق قاذفة أمريكية متجهة للخليج

السبت 30 أكتوبر 2021 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات إسرائيلية ترافق قاذفة أمريكية متجهة للخليج



القدس المحتلة /سما/

ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت، أن طائرات سلاح الجو رافقت قاذفة أمريكية أثناء مرورها فوق سماء إسرائيل متجهة للخليج العربي.
 
وأوضح المتحدث، أن الطائرات الإسرائيلية رافقت طائرة أمريكية من نوع B-1b كانت متجهة الى منطقة الخليج العربي، مؤكداً ان الرحلة الجوية تعتبر استمرارا للتعاون العملياتي مع القوات الأمريكية في المنطقة.
 
ومن جانبها، قالت القناة 20 العبرية، إن هذه الرحلة الجوية جاءت في الوقت الذي تم الإبلاغ فيه عن هجمات جوية في سوريا ظهر اليوم، وهو بحد ذاته حدث غير اعتيادي.

#الجيش الإسرائيلي #سلاح الجو الإسرائيلي #قاذفة أمريكية #اسرائيل #دول الخليج

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن رسائل تهديد "جدّية" من حماس للاحتلال ..وهذا ما أبلغه القطريون للحركة

ضجة في "إسرائيل" بسبب معنى التسمية الجديدة لفيسبوك بالعبرية!

قيادي بفتح: لم تدخل الخزينة دولار واحد والانهيار قريب..هل يتم تجهيز البديل للرئيس عباس؟

قناة: الإسرائيليون يكتشفون مكانا في سيناء "أقرب إلى الجنة"... صور

تلفزيون: سفراء لبنان لدى دول مجلس التعاون الخليجي سيطردون في الساعات القادمة

خبير مالي يكشف تأثير انخفاض سعر صرف الدولار على الاقتصاد الفلسطيني

فلسطين تستعد لافتتاح أكبر لوحة فسيفساء في العالم (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

ماجد فرج

"ج.بوست" تتسائل: "هل السلطة الفلسطينية والإمارات على طريق المصالحة؟!"

بينت

التحدي الأكبر الذي يواجه المجتمع الإسرائيلي: هل يملك بينيت تفسيراً لوعد بلفور غير الأبرتهايد؟

نتنياهو

حليف لنتنياهو: سنضطر قريبا إلى تبني قرار بشأن إيران وسندعم حكومة بينيت إذا قررت مهاجمتها

رسائل تحذير من حماس لإسرائيل عبر الوسطاء: المقاومة تتابع أحوال السجون.. وعليه توقُّع أي شيء

التنمية الاجتماعية تتحدث عن آخر مستجدات صرف مستحقات الشؤون

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية