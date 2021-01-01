طائرات إسرائيلية ترافق قاذفة أمريكية متجهة للخليج

القدس المحتلة /سما/

ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت، أن طائرات سلاح الجو رافقت قاذفة أمريكية أثناء مرورها فوق سماء إسرائيل متجهة للخليج العربي.



وأوضح المتحدث، أن الطائرات الإسرائيلية رافقت طائرة أمريكية من نوع B-1b كانت متجهة الى منطقة الخليج العربي، مؤكداً ان الرحلة الجوية تعتبر استمرارا للتعاون العملياتي مع القوات الأمريكية في المنطقة.



ومن جانبها، قالت القناة 20 العبرية، إن هذه الرحلة الجوية جاءت في الوقت الذي تم الإبلاغ فيه عن هجمات جوية في سوريا ظهر اليوم، وهو بحد ذاته حدث غير اعتيادي.