حماس: تمزيق أردان لتقرير حقوق الإنسان يعكس السلوك المتبجح لدولة الاحتلال

غزة /سما/

اعتبرت حركة حماس، مساء اليوم السبت، تمزيق سفير الاحتلال جلعاد أردان تقرير مجلس حقوق الإنسان على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يدين حكومته في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، بأنه “يعكس السلوك المتبجح لدولة الاحتلال الصهيوني في تعاملها مع المؤسسات الدولية والأممية، وهو ما يتطلب ردعه واتخاذ خطوات عقابية بحقه”.

وقال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حماس في تصريح صحفي له، إن العالم مطالب بوقف سياسة المعايير المزدوجة، وإنصاف ضحايا الاحتلال، وإيقاف هذا الكيان المارق عند حده، ومحاسبة قادته على جرائمهم بحق شعبنا. كما قال.

وأضاف “تضمن تقرير مجلس حقوق الإنسان قرار تشكيل لجنة تحقيق في عدوان الاحتلال الأخير يعكس حجم الإجرام والإرهاب الذي يمارس ضد شعبنا، وينبغي أن يكون ذلك خطوة على طريق محاكمة قادته المجرمين”.