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الحساينة: تصرف سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة ينم عن الاستعلاء على مؤسسات المجتمع الدولي

السبت 30 أكتوبر 2021 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحساينة: تصرف سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة ينم عن الاستعلاء على مؤسسات المجتمع الدولي



غزة /سما/

 أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. يوسف الحساينة، اليوم السبت، أن تصرف سفير الاحتلال "جلعاد أردان" بتمزيق أوراق قرار مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة حول التحقيق في جرائم كيانه ضد قطاع غزة، هو "تصرفاً ينم عن مدى الاستعلاء والفوقية، والازدراء، والوقاحة السياسية الفظّة التي يتعامل بها الاحتلال وممثليه مع مؤسسات المجتمع الدولي".

وأوضح عضو المكتب السياسي، الحساينة، في تصريح صحفي أن تصرف السفير "الإسرائيلي" ومغادرته مقر الأمم المتحدة بعد أن مزق أوراق تقضي بتشكيل لجنة تحقيق في عدوان مايو الماضي على القطاع، "يؤكد نزعته العنصرية والعدوانية ليس تجاه المؤسسات الدولية فحسب، وإنما تجاه منظومة القيم الإنسانية".

وبين القيادي في حركة "الجهاد"، أن هذا السلوك "الأرعن" يؤكد "ما كان له أن يكون لولا صمت العالم وتجاهله غير المبرر عن جرائم العدو بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية والإسلامية".

وشدّد، الحساينة، على أنه من غير المقبول على الإطلاق أن "تلوذ تلك المؤسسات والمنظمات الدولية بالصمت أمام استمرار تلك الانتهاكات التي تتعرض لها دوماً على يد قادة وممثلي كيان الاحتلال في كل المحافل حتى تستعيد بعضاً من كرامتها التي أضاعتها بسبب عجزها عن إدانة وملاحقة الاحتلال الاسرائيلي".

وشن الجيش الإسرائيلي في مايو الماضي، عدوانًا عسكريًا استمر 11 يومًا على قطاع غزة، قتل خلالها مئات المواطنين العزل بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى تدمير عشرات المنازل والابراج السكنية، وسط رفض عربي ودولي لهذا العدوان.

#الجهاد الاسلامي #يوسف الحساينة #جلعاد اردان

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