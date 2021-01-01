مجدلاني؛ قيام سفير إسرائيل بتمزيق نسخة من التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان وقاحة سياسية

رام الله /سما/

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. احمد مجدلاني لقد وصلت العنجهية والعربدة ومخالفة الأعراف الدبلوماسية والاستهتار بالمنظمات الدولية أقصى درجاتها ، بأن يقدم "السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان،" الليلة الماضية بتمزيق نسخة من التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان وذلك من على منبر الجمعية العامة للمنظمة الدولية في نيويورك.

وتابع د. مجدلاني خلال اجتماع لساحة وسط الضفة الغربية اليوم السبت في مكتب الجبهة المركزي بمدينة رام الله ، أن تمادي الاحتلال باجراءاته العنصرية والفاشية، وتحديه لقرارات الشرعية الدولية واخرها القرار الصادر باتجاه تصنيف 6 مؤسسات حقوقية بالاضافة الى ارتكابر المزيد من الاجراءات الاستيطانية ناتج عن حالة الصمت الدولي وعدم محاسبة الاحتلال.

ودعا د. مجدلاني مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة إلى اتخاذ المقتضى القانوني بحق سفير الاحتلال ومعاقيته على هذا التصرف الذي يمس هيبتها وقدرتها على اتخاذ القرارات وهو قاحة سياسية .

هذا وناقش الاجتماع اخر التطورات والتحضيرات التي تقوم بها الجبهة لخوض الانتخابات المحلية بمرحلها الأولى، التي تساهم في تطوير المجتمع المحلي.