دراسة إسرائيلية: الجرعة الثالثة من لقاح فايزر تقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة بنسبة 90%

القدس المحتلة /سما/

كشفت دراسة صادرة عن خدمة الصحة الإسرائيلية كلاليت، أن الجرعة الثالثة من لقاح فايزر تقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة بنسبة تزيد عن 90 في المائة.

وقال ران باليسر ، كبير مسؤولي الابتكار في كلاليت، إن "النتائج تظهر بطريقة مقنعة للغاية أن الجرعة الثالثة من اللقاح فعالة جدا،" حسب ما أورده موقع تايمز أوف إسرائيل.

واعتمدت الدراسة الذي أجرتها كلاليت، على بيانات 728321 شخص تلقوا الجرعة ثالثة من اللقاح، ومجموعة مماثلة لها تم تطعيمهم بجرعة ثانية فقط قبل خمسة أشهر على الأقل.

وأظهرت الدراسة أن جرعة معززة من لقاح فايزر قللت من خطر الإصابة بأمراض خطيرة و ساهمت في الاستشفاء بنسبة 93 في المائة، حيث سجلت وزارة الصحة دخول 231 حالة إلى المستشفى، فيما بلغ دخول عدد المطعمين بالجرعة الثالثة 29 حالة فقط.