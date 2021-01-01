  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الولايات المتحدة لن تدفع السودان إلى التطبيع مع إسرائيل بعد الإنقلاب

السبت 30 أكتوبر 2021 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة لن تدفع السودان إلى التطبيع مع إسرائيل بعد الإنقلاب



واشنطن /سما/

أكد مسؤول اميركي كبير، أن الولايات المتحدة لن تضغط على السودان بأن تلتزم باتفاقيات التطبيع مع اسرائيل في ضل هذا الانقلاب الذي يعرفه البلد.

وقال المسؤول: إن "اتفاقيات إبراهيم جيدة بشكل عام - جيدة للسودان، وجيدة للمنطقة"، مضيفا: "لا أظن أنه من الجيد في الوقت الحالي أن ندفع حكومة عسكرية في هذا الاتجاه، لأننا لا نرى استقرارا في السودان في ظل الحكم العسكري". وفق تلفزيون i24 الاسرائيلي

يشار إلى أنه انطلقت ظهر اليوم مظاهرات متفرقة في عدة مناطق بالخرطوم للمطالبة بالحكم المدني ورفضا للانقلاب العسكري. ومن المتوقع أن تتزايد المظاهرات في مساء اليوم.

ومن جهته قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن "الولايات المتحدة تقف بجانب الشعب السوداني في نضاله السلمي من أجل الديموقراطية"، مشيرا إلى أن "قوات الأمن السودانية يجب أن تحترم حقوق الإنسان، وأن أي عنف ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول".

وجاء في بيان صادر عن الناطق باسم الحكومة السودانية، "دعوة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى الامتناع عن استخدام العنف تجاه المواطنين الرافضين للانقلاب العسكري"، كما حذر البيان مما سماه بـ"الذهاب إلى سيناريو العنف". 

#الولايات المتحدة #السودان #التطبيع مع اسرائيل #انقلاب عسكري #عبد الفتاح البرهان

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن رسائل تهديد "جدّية" من حماس للاحتلال ..وهذا ما أبلغه القطريون للحركة

ضجة في "إسرائيل" بسبب معنى التسمية الجديدة لفيسبوك بالعبرية!

قيادي بفتح: لم تدخل الخزينة دولار واحد والانهيار قريب..هل يتم تجهيز البديل للرئيس عباس؟

قناة: الإسرائيليون يكتشفون مكانا في سيناء "أقرب إلى الجنة"... صور

تلفزيون: سفراء لبنان لدى دول مجلس التعاون الخليجي سيطردون في الساعات القادمة

خبير مالي يكشف تأثير انخفاض سعر صرف الدولار على الاقتصاد الفلسطيني

فلسطين تستعد لافتتاح أكبر لوحة فسيفساء في العالم (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

ماجد فرج

"ج.بوست" تتسائل: "هل السلطة الفلسطينية والإمارات على طريق المصالحة؟!"

بينت

التحدي الأكبر الذي يواجه المجتمع الإسرائيلي: هل يملك بينيت تفسيراً لوعد بلفور غير الأبرتهايد؟

نتنياهو

حليف لنتنياهو: سنضطر قريبا إلى تبني قرار بشأن إيران وسندعم حكومة بينيت إذا قررت مهاجمتها

رسائل تحذير من حماس لإسرائيل عبر الوسطاء: المقاومة تتابع أحوال السجون.. وعليه توقُّع أي شيء

التنمية الاجتماعية تتحدث عن آخر مستجدات صرف مستحقات الشؤون

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية