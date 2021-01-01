الولايات المتحدة لن تدفع السودان إلى التطبيع مع إسرائيل بعد الإنقلاب

واشنطن /سما/

أكد مسؤول اميركي كبير، أن الولايات المتحدة لن تضغط على السودان بأن تلتزم باتفاقيات التطبيع مع اسرائيل في ضل هذا الانقلاب الذي يعرفه البلد.

وقال المسؤول: إن "اتفاقيات إبراهيم جيدة بشكل عام - جيدة للسودان، وجيدة للمنطقة"، مضيفا: "لا أظن أنه من الجيد في الوقت الحالي أن ندفع حكومة عسكرية في هذا الاتجاه، لأننا لا نرى استقرارا في السودان في ظل الحكم العسكري". وفق تلفزيون i24 الاسرائيلي

يشار إلى أنه انطلقت ظهر اليوم مظاهرات متفرقة في عدة مناطق بالخرطوم للمطالبة بالحكم المدني ورفضا للانقلاب العسكري. ومن المتوقع أن تتزايد المظاهرات في مساء اليوم.

ومن جهته قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن "الولايات المتحدة تقف بجانب الشعب السوداني في نضاله السلمي من أجل الديموقراطية"، مشيرا إلى أن "قوات الأمن السودانية يجب أن تحترم حقوق الإنسان، وأن أي عنف ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول".

وجاء في بيان صادر عن الناطق باسم الحكومة السودانية، "دعوة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى الامتناع عن استخدام العنف تجاه المواطنين الرافضين للانقلاب العسكري"، كما حذر البيان مما سماه بـ"الذهاب إلى سيناريو العنف".