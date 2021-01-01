رئيس متابعة العمل الحكومي يبعث رسائل طمأنة لأهالي منطقة شارع خليل الوزير وسط غزة

غزة /سما/

تفقد رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة، أ. عصام الدعليس، أعمال بلدية غزة في افتتاح شارع خليل الوزير وسط مدينة غزة.

ويذكر أن بلدية غزة افتتحت قبل أيام شارع خليل الوزير الواصل غرب مدينة غزة بشرقها عبر شارع اللبابيدي وصولًا لشارع صلاح الدين شرقًا.

وطمأن الدعليس أهالي المنطقة الذين نفد الشارع من أراضيهم، وخاطبهم قائلًا: " لم نقصر معكم مطلقًا ونطمئن كل العوائل التي قدمت الأراضي لافتتاح الشارع أنهم لن يظلموا مطلقًا".

انجاز كبير

وقال الدعليس، "لقد جئنا من أجل أن نطلع على هذا الانجاز الكبير الذي قامت به بلدية غزة، بالتفاهم التام مع وزارة الحكم المحلي من أجل افتتاح هذا الشارع الحيوي وكل الاحترام والتقدير للعوائل الكريمة التي قدمت أراضيها من أجل انجاز هذا المشروع الكبير".

وأضاف، "وجودي في هذا المكان هو دعم وتعزيز لهذه العوائل ورسالة طمأنة لهم أن ما قدمتوه لفتح هذا الشارع ستساهم الحكومة وبعد اتفاقها مع بلدية غزة بـ50% من حجم الأضرار التي لحقت بالمواطنين، الذين قدموا أرضهم من أجل افتتاح هذا الشارع الحيوي".

شارع مهم

وبدوره قال مدير عام المشاريع بوزارة الحكم المحلي، د. زهدي الغريز، "إن هذا الشارع في غاية الأهمية فهو يربط غرب غزة بشارع صلاح الدين مباشرةً وسيكون لفتح هذا الشارع تأثير كبير على الحركة المرورية في مدينة غزة، ونسعى جاهدين لايجاد تمويل سريع لرصف الشارع".

وأكد رئيس بلدية غزة، د. يحيى السراج، أن فتح الشوارع له أهمية خاصة لكنه يتعارض أحيانًا مع مصلحة بعض السكان وهنا تكمن الصعوبة.

وقال السراج، "نحن نشرح لجميع المواطنين أن فتح الشوارع في البداية والنهاية هو لمصلحة السكان، حيث يزيد من قيمة الأراضي ويسهل الحركة ويزيد من الحركة التجارية وأيضًا يُخفف من أزمة السير، ونتوقع أن يقلل هذا الشارع من أزمة السير خاصة بمنطقة السدرة ويسهل الوصول إلى شارع صلاح الدين".

أهالي المنطقة

ورحب مختار المنطقة، أ.سمعان عطالله بالوفد الحكومي قائلًا "في هذا اليوم الطيب سعدنا باستقبال قادة العمل الحكومي ورئيس بلدية غزة بمناسبة افتتاح هذا الشارع، وقدم الأهالي ما عليهم وتبقى على الحكومة والجهات المختصة أن تقدم ما عليها حتى ينعم سكان هذه المنطقة بالتطوير".

المواطن نضال حمادة، قال، "نشكر الحكومة وبلدية غزة على فتح هذا الشارع لما فيه لأهالي الحي وتقبل المواطنين فتح هذا الشارع وهذا يدلل على اهتمام الحكومة والبلدية بمصلحة المواطن". الراي