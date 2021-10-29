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محمد بن راشد يوجه رسالة دعم إلى محمد بن سلمان بخصوص "إكسبو 2030"

السبت 30 أكتوبر 2021 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد بن راشد يوجه رسالة دعم إلى محمد بن سلمان بخصوص "إكسبو 2030"



دبي /سما/

وجه محمد بن راشد، حاكم دبي، رئيس الحكومة الإماراتية، إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رسالة دعم، بعد تقدم المملكة بطلب الترشح لاستضافة "إكسبو 2030".

وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد بن راشد: "تقدمت المملكة اليوم بطلب استضافة إكسبو 2030...نعلن من اليوم دعم طلب المملكة، ونعلن أيضا أن المعارف والخبرات التي اكتسبناها خلال 7 سنوات من الإعداد لإكسبو 2020 ستكون متاحة للأشقاء".

وأضاف: "آثار إكسبو ستمتد لسنوات، ونجاح المملكة نجاح لكل المنطقة..كل التوفيق لأخي محمد بن سلمان في هذا المشروع".

#محمد بن راشد #الامارات #السعودية #محمد بن سلمان #الأمير محمد بن سلمان #ولي العهد السعودي #إكسبو 2030

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