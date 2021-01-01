الأردن يقرر ترحيل العمال الأجانب الغير حاصلين على لقاح كورونا اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل

عمان /سما/

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية أنها ستبعد العمالة الوافدة التي لم تتلق جرعتي لقاح ضد فيروس كورونا من البلاد، إعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، أنه "سيصار الى اتخاذ اجراءات ‏مشددة بحق العمالة الوافدة التي لم تحصل على مطعوم كوفيد -‏‏19 جرعتين، اعتبارا من الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل، ومن ضمن هذه الاجراءات ابعاد غير ‏الحاصلين على المطعوم الى خارج البلاد".

وأضاف البيان أن ‏هذا القرار يأتي بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة ‏ولغايات تحصينهم ضد الإصابة بالعدوى وعدم نقلها للآخرين، ‏خاصة وأنه يسمح بالحصول على المطعوم مجانا ودون اشتراط ابراز إذن الاقامة أو تصريح العمل.