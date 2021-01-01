الجهاد الاسلامي: تمزيق "جلعاد أردان" لتقرير مجلس حقوق الإنسان استخفاف بدور الأمم المتحدة

غزة /سما/

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، إن ما قام به مندوب حكومة الاحتلال "جلعاد أردان" من تمزيق لتقرير مجلس حقوق الإنسان العالمي من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، يمثل استخفافا كبيرًا وتحقيرًا للأمم المتحدة ودورها.

وأكد المدلل في تصريح صحفي اليوم السبت، ان هذا الفعل يدلل على عدم اكتراث حكومة الاحتلال بالقوانين والمواثيق الإنسانية

والأخلاقية، موضحًا أن حكومة الاحتلال اعتادت على هذا الاستعلاء والسلوك المعادي تجاه أي معارضة ولو شكلية لما ترتكبه من إرهاب وعدوان.

وأضاف: لقد دأبت سلطة الاحتلال ومن يمثلها ويتحالف معها على استخدام وصف "معاداة السامية" سوطاً لإرهاب واتهام كل من يدين جرائمها، لتجعل من ذلك ستاراً للقتل والعنصرية وأبشع الاعتداءات التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه".

ولفت المدلل إلى أن الإرهابي المتطرف "جلعاد أردان" معروف بعدوانيته وعنصريته، وتحريضه المستمر ضد "وكالة الأونروا" وضد قضية اللاجئين الفلسطينيين، وهو مجرم حرب وصاحب يد ملطخة بدماء الأبرياء.