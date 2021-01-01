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“جادو” تتوجه الى عُمان غداً لاجراء مشاورات سياسية

السبت 30 أكتوبر 2021 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
“جادو” تتوجه الى عُمان غداً لاجراء مشاورات سياسية



رام الله /سما/

من المزمع ان تلتقى الدكتور امل جادو وكيل وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، سعادة خليفه بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية في سلطنة عمان يوم الاثنين المقبل في العاصمه مسقط.

وقال مصدر مطلع لوكالة الانباء العمانية ان المسؤولة الفلسطينية ستصل الى سلطنة عمان غدا .

واضاف المصدر، ان جادو ستجري مشاورات سياسية مع الاشقاء في سلطنة عمان وفي مقدمتهم الحارثي حيث تستمر الزيارة ثلاثة ايام تلتقي جادو بعددمن المسؤولين العمانيين.

وقالت الدكتورة جادو في تصريح لوكالة الانباء العمانيه انها ستبحث مع المسؤولين العمانيين العلاقات الفلسطينية العمانية و سبل تفعيل اللجان المشتركة بين فلسطين وسلطنة عمان.

واضافت انها ستبحث ترتيب وتنشيط اللجان المشتركة بين فلسطين وسلطنة عمان ودفع التعاون بين الوزارات قدما.

#امل جادو #الخارجية والمغتربين #فلسطين #الاردن #سلطنة عمان

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