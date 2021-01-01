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“القدس المفتوحة” وجمعية الفنادق العربية توقعان اتفاقية تعاون

السبت 30 أكتوبر 2021 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
“القدس المفتوحة” وجمعية الفنادق العربية توقعان اتفاقية تعاون



رام الله /سما/

وقعت جامعة القدس المفتوحة وجمعية الفنادق العربية الفلسطينية، اتفاقية تعاون بين الجانبين في مدينة القدس. ووقعها نيابة عن رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، نائبه للشؤون الأكاديمية أ. د. سمير النجدي، وعن جمعية الفنادق رئيس مجلس الإدارة أ. إلياس العرجا.

وتهدف الاتفاقية إلى تدريب طلبة جامعة القدس المفتوحة في الفنادق بالتنسيق مع جمعية الفنادق العربية، والتعاون في مجال البحث العلمي لما فيه مصلحة للطرفين ولمجتمع الطلبة ولأعضاء هيئة التدريس، وتهدف أيضاً إلى عقد المحاضرات والندوات والمؤتمرات والورش ذات العلاقة بقطاع السياحة الفلسطيني؛ لما فيه من فائدة مشتركة.

ونقل أ. د. النجدي تحيات رئيس الجامعة، وقال إن الهدف من الاتفاقية فتح آفاق التدريب لطلبة “الإدارة السياحية التطبيقية” للتدرب في جميع المنشآت السياحية الفندقية في فلسطين، بهدف إكسابهم المهارات والكفاءات التي تؤهلهم للحياة العملية.

من جانبه، صرح أ. إلياس العرجا بأن التعاون مع جامعة القدس المفتوحة يسهم أيضاً في تطوير القطاع السياحي بتوفير خريجين مؤهلين وقادرين على العمل بالشكل المطلوب وبكفاءات ومهارات ريادية في مجال السياحة.

حضر التوقيع د. عصام خليل مساعد رئيس “القدس المفتوحة” لشؤون القدس، و أ. رولا رزق المديرة التنفيذية لجمعية الفنادق التنفيذية، وليلى أبو غزالة عضو مجلس إدارة الجمعية.

#جامعة القدس المفتوحة #جمعية الفنادق العربية الفلسطينية

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