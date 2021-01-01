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المخاوف تزداد على حياتهم.. الأسرى الستة يواصلون الإضراب

السبت 30 أكتوبر 2021 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
المخاوف تزداد على حياتهم.. الأسرى الستة يواصلون الإضراب



رام الله /سما/

 مر 108 أيام على إضراب كايد الفسفوس رفضًا لاعتقاله الإداري، حيث يقبع في مستشفى “برزلاي” الإسرائيلي وسط مخاوف على حياته وعلى رفاقه الخمسة الذين يواصلون الإضراب إلى جانبه، وفق نادي الأسير.

وأوضح النادي أن الأسير مقداد القواسمة يواصل إضرابه لليوم 101 ويقبع في مستشفى “كابلان” الإسرائيلي، كما يواصل علاء الأعرج إضرابه لليوم 84، وهشام أبو هواش لليوم 75 وشادي أبو عكر لليوم 67 وثلاثتهم يقبعون في سجن “عيادة الرملة”.

ويواصل عياد الهريمي إضرابه لليوم 38 ويقبع في زنازين سجن عوفر، وفقًا للنادي.

وأشار إلى أن الأسير راتب حريبات يواصل إضرابه الإسنادي للأسرى الستة وذلك لليوم 21 ويقبع في زنازين سجن مجدو.

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