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وقفة في جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء واسنادا للأسرى

السبت 30 أكتوبر 2021 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة في جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء واسنادا للأسرى



جنين /سما/

شاركت فعاليات رسمية وأهلية وقوى محافظة جنين، السبت، في وقفة نظمتها القوى الوطنية والاسلامية وذوو الشهداء، بميدان عميد الأسرى كريم يونس، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، ودعما وإسنادا للأسرى.

وأكد المتحدثون في كلماتهم أهمية الوحدة الوطنية للتصدي للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المستمر على شعبنا، وإمعانه في تعذيب الأسرى ومعاقبة ذوي الشهداء من خلال احتجاز جثامينهم.

وطالبوا كافة أحرار العالم والمؤسسات الدولية والإنسانية وعلى رأسهم الصليب الأحمر بالعمل جديا لإنقاذ الأسرى المضربين والمرضى، والضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عنهم، واسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في "مقابر الأرقام" وثلاجات الاحتلال.

ونددوا بسياسة الاحتلال القمعية والعقاب الذي ينتهجه بحق الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" وأعيد اعتقالهم، مشددين على الاستمرار في تنظيم الوقفات حتى يتم استرداد جثامين الشهداء، ونيل الأسرى حريتهم.

وحمل المتحدثون سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى السبعة المضربين عن الطعام، والذين يمرون بأوضاع صحية خطيرة.

#جنين #احتجاز جثامين الشهداء #الاحتلال الإسرائيلي #الاسرى الفلسطينيين

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