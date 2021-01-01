  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العسيلي: اتصالات مع سفرائنا لإعفاء التاجر الفلسطيني من الضرائب

السبت 30 أكتوبر 2021 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
العسيلي: اتصالات مع سفرائنا لإعفاء التاجر الفلسطيني من الضرائب



رام الله/سما/

 أكد وزير الاقتصاد خالد العسيلي، وجود اتصالات مع سفراء دولة فلسطين في الخارج، لإعفاء التاجر الفلسطيني من الضرائب، ضمن توجيهات الحكومة لضبط الأسعار، وعدم رفعها.

وأكد العسيلي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، تشكيل خلية أزمة من وزارات: الصحة والمالية والزراعة، وجمعية حماية المستهلك، والغرف التجارية لمتابعة ما يجري، إضافة لعقد اجتماع الإثنين المقبل مع كبار التجار لبحث الأسعار، وتوفير المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة.

وقال إن الرئيس محمود عباس أبدى قلقه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأعطى توجيهاته لضبطها، مضيفا ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمي نتيجة أزمة "كورونا"، لأن بعض المصانع لا تزال تعمل بنسبة 30%، إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن عدة أضعاف.

وشدد على وجود مخزون استراتيجي للمواد الغذائية في فلسطين، وأن الحكومة لن تسمح بزيادة الأسعار على السلع الموجودة في المخازن، وستباع بالسعر القديم.

ودعا المواطنين إلى تقديم شكاوى حال لمسوا أي تلاعب بالأسعار، مشيرا إلى أنه جرى تحويل 300 تاجر للنيابة العامة لمخالفتهم الأسعار، مطالبا المواطنين بشراء المنتجات الوطنية التي لم ترتفع أسعارها وهي بجودة عالية.

#خالد العسيلي #التاجر الفلسطيني #الضرائب #ضبط الاسعار

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: مصور ألماني يكشف صدفة مشاركة الأردن سرا في تدريبات "العلم الأزرق" الإسرائيلية

صحيفة تكشف عن رسائل تهديد "جدّية" من حماس للاحتلال ..وهذا ما أبلغه القطريون للحركة

معاريف: إيران.. بين صبر أمريكي وسلاح جو إماراتي-إسرائيلي ومفاجأة سعودية قبل وفاة الملك

صحيفة عبرية: "اسرائيل" تدرس إصدار تصاريح دخول للعمال من قطاع غزة على غرار الضفة

ضجة في "إسرائيل" بسبب معنى التسمية الجديدة لفيسبوك بالعبرية!

الغارديان: الشرق الأوسط يواجه “القيامة”.. ومكة قد لا تصلح للعيش بنهاية القرن الحالي

قناة: الإسرائيليون يكتشفون مكانا في سيناء "أقرب إلى الجنة"... صور

الأخبار الرئيسية

التنمية الاجتماعية تتحدث عن آخر مستجدات صرف مستحقات الشؤون

قيادي بفتح: لم تدخل الخزينة دولار واحد والانهيار قريب..هل يتم تجهيز البديل للرئيس عباس؟

7 وفيات و210 إصابات جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

الرئيس عباس يعلن حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من اليوم

الاتحاد الأوروبي: مساهمتنا لدعم السلطة الفلسطينية ستكون قبل نهاية العام

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية