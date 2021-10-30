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لبنان: توتر وإطلاق نار كثيف بمخيم عين الحلوة على خلفية مقتل الفلسطيني أبو دبوس (فيديو)

السبت 30 أكتوبر 2021 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: توتر وإطلاق نار كثيف بمخيم عين الحلوة على خلفية مقتل الفلسطيني أبو دبوس (فيديو)



بيروت/سما/

أفاد الإعلام اللبناني بأن "مخيم عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين يشهد توترا واستنفارا عسكريا كبيرا، على خلفية مقتل  الفلسطيني والناشط الإسلامي المدعو، حسن أبو دبوس.


وأشار موقع "لبنان 24" إلى أنه تم تسجيل إطلاق نار كثيف داخل المخيم وتحديدا في حي الطوارئ، ما أسفر عن إصابة الفتى "خ.ن" في كتفه، لافتا إلى أنه بسبب تدهور الأوضاع هناك، نزح الكثير من الأهالي إلى خارج المخيم، وسط ترقب وحذر كبير، في حين سجل انتشار مسلح كثيف لعناصر جماعة "جند الشام"، حيث يشار إلى أن أبو دبوس ينتمي إلى هذه الجماعة. 


كما جرى إخلاء المدارس داخل المخيم من الطلاب، في حين أن الهلع أصاب صفوف الأهالي الذين شرعوا في مغادرة منازلهم وسط مخاوف من اندلاع اشتباكات مسلحة. 

وكات قناة "الجديد" قد أكدت مقتل الناشط الإسلامي حسن أبو دبوس داخل محله في منطقة الطوارئ بمخيم عين الحلوة، موضحة أن مجهولا أطلق النار عليه وأصابه بشكل مباشر.

#عين الحلوة #حسن أبو دبوس

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