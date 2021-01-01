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صلاح على موعد مع تحطيم رقم قياسي جديد مع ليفربول الليلة

السبت 30 أكتوبر 2021 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
صلاح على موعد مع تحطيم رقم قياسي جديد مع ليفربول الليلة



وكالات/سما/

سيكون محمد صلاح، على موعد مع إضافة رقم قياسي جديد في مسيرته مع ليفربول، في حال تسجيله خلال مباراة "الريدز" ضد برايتون، اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإنجليزي.

وتقام مواجهة ليفربول وضيفه برايتون، على أرضية ملعب "أنفيلد"، في الساعة الخامسة عصرا حسب توقيت مكة، الثانية بتوقيت غرينيتش.

وذكر موقع نادي ليفربول، أنه إذا سجل صلاح هدفا اليوم، سيتساوى مع أسطورة الفريق، كيني دالغليش، كأفضل هدافي ليفربول ضد برايتون.

وسجل المصري خمسة أهداف لـ"الريدز" في شباك برايتون، وهو نفس عدد أهداف نجم ليفربول السابق، إيان راش، في مرمى برايتون، بينما يحمل دالغليش، الرقم القياسي بستة أهداف.


ويقدم صلاح (29 عاما) أفضل انطلاقة في مسيرته الكروية هذا الموسم، فقد سجل في آخر 10 مباريات متتالية مع فريقه ليفربول في جميع المسابقات، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 أهداف، بعد مرور 9 جولات فقط.


وحقق الفرعون المصري نهاية الأسبوع الماضي، إنجازا تاريخيا، بانفراده بصدارة ترتيب أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 107 أهداف، متقدما على أسطورة تشيلسي، المهاجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا، صاحب الـ104 أهداف.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول، يحتل وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر تشيلسي.

#محمد صلاح #ليفربول #الدوري الانجليزي الممتاز #البريميرليج #مصر

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