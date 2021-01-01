"قدرت تطعن أبوها في ضهره".. والد ياسمين صبري يكشف سرا عن حياتها وينشر صورا خاصة بها!

القاهرة/سما/

هاجم أشرف صبري ابنته الفنانة المصرية ياسمين صبري، بعدما أعلنت مؤخرا أنها ليست على علاقة أو تواصل معه، وأنه لم يتعامل معها منذ أن كان عمرها عامين.

ونشر والد النجمة المصرية عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، عدة صور لياسمين من حفل خطوبتها الأولى، وكان حاضرا معها. وقال: "بعد ما سمعت أكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة وقدرت تطعن أبوها في ضهره؟".



وأضاف: "أصدقاؤنا كانوا بييجو البيت بيشوفوها، ولما كبرت جيبتلها عربية، ياريت الناس اللي يعرفونا وجم بيتنا يردوا.. ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي إزاي في كل مراحلها وإزاي اتخطبت وعملتلها أجمل حفلة ودي صورها".



وتابع: "الكدب ده بيبرر بالنسبة لها سبب عدم حضورها فرح أخوها، ولو أب اهتم بفرح ابنه وزعلان إن إخواته ماجوش مش حيهتم ببنته؟ أنا عملت لها حياة كريمة راقية ومحترمة وماكنتش فاكر إن الرد حيكون كده، والسر اللي الناس ما تعرفوش إنها اتطلقت من الراجل المحترم الدكتور ده بسبب أمها لأنه حكالي وقالي أمها خربت بيتنا".



واستطرد: "اتجوزت من ورايا وبدون علمي بعد التربية اللي عملتها لها، وعشان كده أنا مش معترف بجوازها اللي من ورا ضهري ده. وحسبي الله ونعم الوكيل".

يذكر أن ياسمين صبري قد قالت خلال لقاء مع الإعلامي أنس بوخش متحدثة عن طفولتها، قبل أيام، إن من قام بتربيتها هي جدتها وجدها من والدتها. وحول علاقتها بوالدها، قالت إنه انفصل عن والدتها عندما كان عمرها عامين، وبأنها لم تر غير والدتها وجدها وجدتها من ناحية الأم.

















