مشهورة سناب شات سعودية تتعرض لحادث مروع.. وزوجها يكشف عن حالتها! (فيديو)

الرياض/سما/

تعرضت مشهورة "سناب شات" السعودية أميرة الناصر لحادث مروع أثناء تسجيل مقطع فيديو.

ونشر زوج أميرة الناصر، مشعل الخالدي، فيديو أظهر زوجته وهي تقود السيارة وصديقتها تجلس إلى جانبها قبل الاصطدام.

وكشف الخالدي عن حالة زوجته الصحية، مشيرا إلى أنها في العناية المركزة المؤقتة حيت تخضع للفحوصات الطبية.



وأشعل الفيديو موقع "تويتر"، وتصدر وسم #أميره_الناصر، قائمة الأكثر تداولا في السعودية، وسط اتهامات من المغردين بأن الحادث مفتعل والهدف منه الشهرة وزيادة عدد المشاهدات.

وكانت أميرة قد نشرت قبل فترة مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، ظهرت فيه وهي منهارة بالبكاء بسبب تعرضها وزوجها لحادث سير.



وتعتبر أميرة الناصر وخالد مشعل من مشاهير تطبيق " سناب شات" في الخليج وخصوصا في المملكة العربية السعودية، حيث أثارا الجدل مؤخرا بسبب انفصالهما وعودتهما مرة أخرى، وأيضا طريقة التعبير عن علاقتهما الزوجية أمام الكاميرات، الأمر الذي أثار غضب الكثير من المتابعين، ليردوا أنها حياة خاصة بهما لا يصح بثها إلى العلن.